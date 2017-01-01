При пожаре в Запорожской области погибли три ребенка

В селе Большая Знаменка Каменская-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар во вторник, 13 ноября.

В Запорожской области в частном жилом доме возник пожар, в результате чего от отравления дымом погибли трое детей. Трагедия произошла во вторник, 13 ноября, в селе Большая Знаменка Каменская-Днепровского района, сообщили в областном управлении ГСЧС.

"В 18.20 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м. К тушению привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС", – говорится в сообщении.

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Напомним, с начала года на пожарах в Украине погибли 1 384 человека.

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