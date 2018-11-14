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В Николаеве наркоман разгромил аптеку

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Пьяный посетитель аптеки на отказ продать ему наркотические препараты разбил входную дверь и витрину учреждения.
Николаевский дебошир
Николаевский дебошир
novosti-n.org

В Николаеве после отказа работников аптеки продать пьяному посетителю наркотики, мужчина разбил входную дверь и витрину. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает местное издание Novosti-N.

Отмечено, что, войдя в помещение аптеки, пьяный мужчина потребовал у фармацевтов наркотики.

"После того, как я ответила, что никаких наркотических средств, мы давать не будем, мужчина разозлился, сказал, что всех нас убьет, а в доказательство разбил входную дверь", - рассказала одна из работниц аптеки.

Испуганная женщина нажала кнопку экстренного вызова полиции. Известно, что полицейские охраны успокоили хулигана и передали его следственно-оперативной группе Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области. По показаниям свидетелей, мужчина в этот день буянил и в других учреждениях.

"Обследование задержанного на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ показало, что в крови хулигана содержится 1,9 промилле при допустимой дозе алкоголя 0,2 промилле", - говорится в сообщении.

 

 

В отделе полиции установили, что 40-летний житель Николаева ранее попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение наркотических средств.

"Что им жалко было немного "кайфовых" таблеток мне дать", - оправдывался дебошир.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация данного правонарушения - хулиганство.

Ранее в Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение на маслозавод в городе Баштанка.

Также сообщалось, что в Киеве вооруженный мужчина ограбил кредитное учреждение.

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Теги: Николаев, фото, аптеки, наркомания, нападение, наркоманы, разбой, дебош
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    14.11.2018, 17:32
Оценка:  -1
Boxerogos
Типичный избиратель ШОКоладной власти...
navigator2    14.11.2018, 17:42
Оценка:  0
navigator2
більше скожий на виборця яника і ПР, памяютаю як автобусами таких привозили з депресивний регіонів
Boxerogos    14.11.2018, 17:52
Оценка:  -1
Boxerogos
"Памяютаєш"?Змінив би ти перекладач,кумедний шоколадний троляче!)))))
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