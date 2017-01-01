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В Украине лицензию маршрутки можно проверить онлайн

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Запущен сервис, который позволяет сфотографировать или ввести вручную номер транспорта и проверить его лицензию.
Теперь лицензию маршрутки можно проверить онлайн
Теперь лицензию маршрутки можно проверить онлайн
Владимир Филиппов

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте открыла данные о лицензии транспортных средств на перевозку пассажиров и грузов. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба платформы для работы с государственными открытым данным Опендатабот.

Так, платформа запустила сервис, который позволяет сфотографировать или ввести вручную номер транспорта и проверить его лицензию. Проверить можно все виды транспорта, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки, как регулярные, так и не регулярные.

Чтобы проверить лицензию перевозчика, надо:

- добавить Опендатабот в Telegram, Messenger или Viber;

- сфотографировать маршрутку и прислать фото или ввести номер авто вручную;

- получить информацию о лицензии транспортного средства.

Как сообщалось, в Украине до 2021 года изменят правила предоставления услуг пассажирского автотранспорта.

В Украине два дня усиленно проверяли перевозчиков

 

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Теги: транспорт, пассажиры, лицензия, пассажирские перевозки, грузоперевозки, общественный транспорт, маршрутка, перевозчики
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Источник: korrespondent.net

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