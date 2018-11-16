Налоговик в бегах. Что происходит с Проданом

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.

У Продана есть квартиры в Турции и проблемы в Украине ГФС

Глава фискальной службы в Украине – работа почетная, но опасная.

Экс-руководитель службы Романа Насиров под следствием, дело против него уже рассматривает суд. Заменивший его на это почетном посту Мирослава Продана уже тоже уволили. Говорят, что к нему также есть вполне конкретные претензии.

Вот только Продан не стал ждать участи Насирова и покинул страну.

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Как уходил

Продан считается человеком премьер-министра Владимира Гройсмана. Как-то раз Гройсман даже сказал, что Продан будет работать в правительстве пока он – премьер-министр Украины, но вышло совсем по-другому.

В июле генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что следственные органы собрали достаточно доказательств причастности и. о. председателя ГФС Продана к противоправной деятельности, отметив, что следственные действия продолжаются с февраля.

Тогда в правительстве с 80%-й вероятностью ожидали, что управление по борьбе с коррупцией СБУ инициирует задержание Продана. В СБУ отметили, что у них есть аудио - и видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что Продан пересек черту закона.

Но в итоге Продану дали уйти с должности по собственному желанию.

"И.о. главы ГФС принял решение уволиться по собственному желанию, правительство это решение поддержало", - сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По словам Маркаровой, Продан ушел в отставку, чтобы не было конфликта интересов, поскольку Кабмин планирует провести конкурс на должность главы Фискальной службы и Продан даже собирается в нем участвовать.

Претензии

Однако, с новой обнародованной информацией о Продане вряд ли ему удастся вновь возглавить фискальную службу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура составила подозрение Продану.

Бывшего чиновника подозревают в получении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и Председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме свыше 89 миллионов гривен.

За эти деньги для его личного пользования был приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. При этом недвижимость была зарегистрирована на близкого человека.

Среди приобретенных объектов указаны две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 миллиона гривен, два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 миллионов гривен и три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 миллиона гривен. Также следователи проверяют причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в городе Киеве и люксовых автомобилей.

Побег или нет?

Продан так и не появился на вызовы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для проведения следственных и процессуальных действий. Хотя прокуроры САП третий вызывали его на допрос три раза.

"Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъектом и его защитниками до сих пор не сообщено ни места (адреса) нахождения, ни названия медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении", - отметили в САП.

В САП добавили, что если вину Продана докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сам Продан написал в Facebook, что сейчас находится в Германии, по его словам, на медицинском обследовании.

Он пишет, что планировал поездку из-за рекомендации врачей, "чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, его проблема решается хирургическим путем".

Вот только журналист журналист Евгений Плинский опубликовав документ, который свидетельствует, что Продан поехал не на лечение в Германию, а выехал в Молдову.

“Публикую документ согласно которому Мирослав Продан 5 ноября в 06.20 минут покинул территорию Украины на молдавском автомобиле через п/п "Могилев-Подольский" и направился в Кишинев. В тот же день, в 14.04 отбыл из Кишинева на самолете в Варшаву. Интересно, что этот маршрут совсем не "вяжется" с его заявлением о том, что он находится на лечении в Германии”, – написал журналист.

Пилинский отметил, что дорога из Винницы в Кишинев – 500-550 км – с прохождением границы и по разбитым дорогам. До Киева - 260 км, откуда гораздо удобнее вылететь в Германию. “Но Мирослав Васильевич почему-то едет ночью на молдавской машине в Кишинев, а оттуда не в Германию, а в Польшу. Странно? Очень. Но маршрут сразу перестает выглядеть странным, если предположить что это таки бегство. А я так и считаю”, – подчеркнул журналист.

Взломанная переписка

Информацию об элитной недвижимости Продана появилась из его взломанной переписки.

"Продана разоблачили не подельники, не сотрудники, не документы - а его собственный мессенджер! Да, очевидно, сотрудникам главка "К" СБУ удалось получить доступ к мессенджеру Продана. У чиновника было несколько телефонов, в том числе один - китайский, но меняя телефоны, он из-за неграмотности допустил ключевую ошибку - он не удалял мессенджеры после переустановки на новый телефон переписка старая сохранялась, и в своем "Телеграме", который скачала СБУ, Продан продолжал решать многие самые секретные вопросы", - написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в переписке было зафиксировано, кто и сколько взяток передавал Продану.

В переписке Продан и обсуждал покупку элитной недвижимости в Турции.