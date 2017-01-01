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Во все котельные Смелы начали подавать газ - НАК

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В Нафтогазе заявили, что во многих домах, больницах, детских садах и школах по состоянию на утро пятницы было уже тепло.
В городе с 12 ноября не отапливались ни предприятия социальной сферы, ни жилые дома
В городе с 12 ноября не отапливались ни предприятия социальной сферы, ни жилые дома
smela-city.org.ua

Предприятие Черкассыгаз начало подачу газа во все котельные города Смела, где с 12 ноября не было отопления ни в зданиях соцсферы, ни в жилых домах. Об этом сообщила компаний Нафтогаз Украины в Twitter вечером в пятницу, 15 ноября.

"Сейчас идет технологическая работа непосредственно коммунального предприятия, которое должно уже начать предоставлять услуги населению", - сказано в сообщении.

Также в Нафтогазе заявили, что во многих домах, больницах, детских садах и школах по состоянию на утро пятницы было уже тепло.

Напомним, из-за полного отсутствия теплоснабжения жители Смелы устроили пикет под зданием Кабинета министров.

Президент Петр Порошенко 15 ноября поручил включить отопление в Смеле и ожидает от правоохранителей реакции на срыв отопительного сезона в городе.

 

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Теги: Нафтогаз, отопление, жкх тарифы отопление, отопительный сезон, Черкасская область, Смела
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Источник: korrespondent.net

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