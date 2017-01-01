Под Киевом ограбили инкассаторов

В Ирпене неизвестные украли у инкассаторов несколько кассет для банкоматов. В области введен план Перехват.

В городе Ирпень Киевской области утром в субботу, 17 ноября, неизвестные ограбили инкассаторскую машину. В области объявлен план Перехват. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника отдела коммуникаций ГУ НП в Киевской области Николая Жуковича.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Двое неизвестных напали на инкассаторскую машину. Нападение произошло в то время, когда инкассаторы меняли кассеты в банкомате. Неизвестные подбежали к машине, забрали несколько кассет и скрылись с места происшествия", - рассказал он.

Жукович добавил, что злоумышленники уехали с места происшествия на "иностранной машине".

"Сейчас в области объявлен план Перехват. Наряду с этим, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия", - сказал он.

Были ли в похищенных кассетах деньги, у Жуковича информации нет.

Напомним, в конце сентября в Одессе напали на инкассаторов. При этом двоих из них ранили. За неделю до этого в Одессе грабители с травматическим оружием также совершили нападение на автомобиль инкассаторов.

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