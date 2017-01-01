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Армянская апостольская церковь против предоставления томоса Украине

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Армянская церковь является сторонницей каноничности, а потому не поддерживает разделение церкви, заявил католикос всех армян Гарегин II.
Католикос всех армян Гарегин II
Католикос всех армян Гарегин II
sau.org.ua

Католикос всех армян Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает ТАСС.

Как сообщается, Гарегин II заявил, что армянская церковь является сторонницей каноничности, а потому не может поддерживать шаги, направленные на разделение церкви. Так он прокомментировал вопрос, поддержит ли Армения Объединительный собор в Украине. 

Напомним, 16 ноября Собор Польской православной церкви запретил контакты со священнослужителями УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.

Также ранее Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

 

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Теги: церковь, Армения, УПЦ КП, православная церковь, украина церковь, УПЦ, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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