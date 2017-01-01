Армянская апостольская церковь против предоставления томоса Украине

Армянская церковь является сторонницей каноничности, а потому не поддерживает разделение церкви, заявил католикос всех армян Гарегин II.

Католикос всех армян Гарегин II заявил, что Армянская апостольская церковь не поддерживает разделение церквей. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщает ТАСС.

Как сообщается, Гарегин II заявил, что армянская церковь является сторонницей каноничности, а потому не может поддерживать шаги, направленные на разделение церкви. Так он прокомментировал вопрос, поддержит ли Армения Объединительный собор в Украине.

Напомним, 16 ноября Собор Польской православной церкви запретил контакты со священнослужителями УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.

Также ранее Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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