Сегодня в мире мужчины отмечают свой праздник
19 ноября отмечается Всемирный день мужчин.
Впервые в истории его отпраздновали мужчины в 1999 году, которые живут на островах Карибского моря. В 2009 году праздник стал всемирным.
Читай также: В Конотопе на концерте ко Дню защитника показали видео с сепаратистами
Дата праздника (19 ноября) связана с днем рождения инициатора идеи доктора Джероме Тилуксингх из Университета Вест-Индии. Этим праздником Тилуксингх хотел подчеркнуть важную положительную роль мужчин в семье и обществе.
Дата отмечается в 50 странах мира: Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Индии, Ирландии, Италии, Канаде, Китае, Норвегии, Пакистане, США, Сингапуре, ЮАР, Ямайке, Украине и других.
Напомним, ранее группа внефракционных народных депутатов подала в Раду проект закона, которым предлагает перенести праздник День Независимости Украины с 24 августа на 22 января.