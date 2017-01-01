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Сегодня в мире мужчины отмечают свой праздник

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19 ноября отмечается Всемирный день мужчин.
Ежегодный праздник впервые отметили 19 лет назад
Ежегодный праздник впервые отметили 19 лет назад
depositphotos.com

19 ноября отмечается Всемирный день мужчин. 

Впервые в истории его отпраздновали мужчины в 1999 году, которые живут на островах Карибского моря. В 2009 году праздник стал всемирным.

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Дата праздника (19 ноября) связана с днем рождения инициатора идеи доктора Джероме Тилуксингх из Университета Вест-Индии. Этим праздником Тилуксингх хотел подчеркнуть важную положительную роль мужчин в семье и обществе.

Дата отмечается в 50 странах мира: Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Индии, Ирландии, Италии, Канаде, Китае, Норвегии, Пакистане, США, Сингапуре, ЮАР, Ямайке, Украине и других.

Напомним, ранее группа внефракционных народных депутатов подала в Раду проект закона, которым предлагает перенести праздник День Независимости Украины с 24 августа на 22 января.

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Теги: Всемирный день мужчин, праздник
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