18 ударов ножом: В Никополе брат и сестра не поделили компьютер

Девочка с восемнадцатью ножевыми ранениями сейчас находится в больнице.

В городе Никополь Днепропетровской области в воскресенье в результате ссоры брат нанес младшей сестре 18 ножевых ранений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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“ЧП произошло 18 ноября около 7 утра. Утром этого дня между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девушке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и скрылся“, - уточнили в полиции.

Полицейские задержали 18-летнего беглеца в городе через несколько часов в порядке статьи 208 УПК. Полицейские установили, что он увлекался компьютерными играми. Компьютер, из-за которого между братом и сестрой, вероятно, возник конфликт, правоохранители изъяли для проведения экспертизы.

Отмечается, что раненую 13-летнюю девочку доставили в больницу, пока ее жизни ничего не угрожает. По факту покушения на убийство несовершеннолетней Никопольским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас продолжается следствие.

Как сообщалось, в 2017 году в Днепропетровской области подростку перерезали горло за компьютер.