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Экс-депутат Крыма получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Комментариев: 1
Суд расценил как противозаконное участие в "выборах" Ганыша в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.
Василий Ганыш в суде
Василий Ганыш в суде

Днепровский районный суд Киева приговорил бывшего депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщают Крым.Реалии в понедельник, 19 ноября.

Суд признал Ганыша виновным в государственной измене. Судья постановил, что бывший депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма".

Суд расценил как противозаконное участие в "выборах" Ганыша в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыша также обязали выплатить 5,8 тысяч гривен судебных издержек. Осужденный останется под домашним арестом до вступления решения в силу.

Ранее Голосеевский районный суд Киева арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука на два месяца - до 1 января 2019 года. 

 

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Теги: Крым, депутаты, депутат, арест, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    19.11.2018, 17:56
Оценка:  +1
Мухоморище
Осужденный останется под домашним арестом до вступления решения в силу.))))Интересно,как пересекать границу будет?))
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