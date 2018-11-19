Экс-депутат Крыма получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Суд расценил как противозаконное участие в "выборах" Ганыша в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.

Днепровский районный суд Киева приговорил бывшего депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщают Крым.Реалии в понедельник, 19 ноября.

Суд признал Ганыша виновным в государственной измене. Судья постановил, что бывший депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма".

Суд расценил как противозаконное участие в "выборах" Ганыша в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыша также обязали выплатить 5,8 тысяч гривен судебных издержек. Осужденный останется под домашним арестом до вступления решения в силу.

Ранее Голосеевский районный суд Киева арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука на два месяца - до 1 января 2019 года.

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