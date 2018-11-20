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Опять отличился: Добкин-младший снова вел себя странно в Раде

Комментариев: 0
Журналисты засняли как депутат хрустит пальцами, постоянно почесывается и смеется.
Это далеко не первый случай странного поведения депутата
Это далеко не первый случай странного поведения депутата
скриншот

Журналисты снова засняли на заседании Верховной Рады странное поведение депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Добкина.

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Соответствующее видео было опубликовано фотографом Яном Домбровским.

На видеозаписи видно, как нардеп ведет себя весьма нервно, хрустит пальцами, постоянно почесывается и смеется. 

По словам фотографа, Добкин пришел в Раду всего на 10 минут во время перерыва, немного посидел, после чего ушел.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного поведения. Нардеп заявлял, что имеет проблемы “неврологического характера“.

Ранее, оппоблоковца в неадекватном состоянии уличили летом 2017 года. Тогда журналисты засняли на видео странное поведение депутата во время пленарного заседания парламента.

Позднее, бывший руководитель Департамента противодействия наркопреступности в центральном аппарате МВД Илья Кива заявил, что четвертая часть всех депутатов Верховной Рады употребляют наркотики

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Теги: Верховная Рада, депутат, Оппоблок, Дмитрий Добкин, наркотики
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Комментариев (2)
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Dmitriy7    20.11.2018, 16:33
Оценка:  0
Dmitriy7
1+1 )проверить бы
alex-zol    20.11.2018, 16:33
Оценка:  0
alex-zol
сброд а не рада
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