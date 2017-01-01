На Ровенском полигоне прогремел взрыв, есть раненый
На Ровенском военном полигоне прогремел взрыв, в результате чего был ранен 19-летний солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Читай также: Взрыв Молота: военный США назвал виновных
“По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время возле одной из машин взорвался пока неустановленный предмет“, - сказано в сообщении.
Травмированный солдат получил осколочные ранения предплечья, его отправили в военный госпиталь. В 30-й бригаде сообщили, что угрозы для жизни бойца нет.
Напомним, в октябре под Харьковом на полигоне 92-ой ОМБ во время занятий по огневой подготовке загорелась сухая трава, что привело к масштабному пожару.
Ранее, в сентября, на полигоне ВСУ под Херсоном прогремел взрыв, в результате чего пострадал 37-летний военнослужащий-контрактник.