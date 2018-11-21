В Кировоградской области копы похитили и избили школьника

Правоохранители, по их словам, перепутали подростка с угонщиком авто. Областному и городскому руководству пришлось оправдываться на собрании общественности.

В Александровке Кировоградской области полицейские похитили и избили школьника, которого перепутали с преступником.

Об этом в среду, 21 ноября сообщает ТСН.

Мама подростка попросила его забрать младшего брата с тренировки, но до спортшколы он так и не дошел.

Соседи позвонили родителям и рассказали, что их 16-летнего сына бросили в авто мужчины в штатском и увезли в неизвестном направлении. Крики мальчика услышали жители близлежащих домов и позвонили родным. Они сразу прибежали на место похищения. А еще через полчаса туда же привезли их сына.

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"Муж сразу же подбежал к этим людям. Они начали извиняться. "Мы не того человека схватили. Мы искали угонщика автомобиля и так получилось, что ваш ребенок попался...", - рассказывает мама потерпевшего.

Уже дома мама заметила, что сын весь в синяках и ссадинах и написала заявление в полицию. На время внутренней полицейской проверки правоохранителей, которые били парня, от службы не отстранили. Но расследовать, не превысили ли они свои полномочия уже начала и прокуратура.

Напомним, накануне в Киеве авто на полицейских номерах сбило пешехода. Девушку сбили, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

Ранее в Запорожье с ножом напали на ребенка. Злоумышленники отобрали у него гаджет и скрылись.