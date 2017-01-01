В МИД сказали, когда будет подписано соглашение о ЗСТ с Израилем

В ближайшее время состоится визит президента Украины в Израиль, в ходе которого планируется подписание Соглашения о зоне свободной торговли между странами.

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время совершит визит в Израиль, в ходе которого, в частности, будет подписано Соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами. Об этом в среду, 21 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе рабочего визита в Австрию, сообщает Укринформ.

"Соглашение почти готово, сейчас заканчиваются технические приготовления. Думаю, что в ближайшее время будет визит президента Украины в Израиль и в ходе этого визита Соглашение будет подписано", - отметил он.

При этом Климкин подчеркнул, что партнерство с Израилем является всеобъемлющим, "и есть много вещей, которые являются инновационными".

"Поэтому мы не будем останавливаться на товарах, а пойдем дальше по услугам, инвестициям, чтобы это соглашение было действительно очень эффективным", - добавил он.

Кроме того, в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках международной конференции по вопросам противодействия антисемитизму и антисионизму в Вене Климкин также вспомнил об ожидаемом подписании соглашения о ЗСТ с Израилем, заявив, что это произойдет в течение "следующих недель".

Ранее в среду Кабинет министров одобрил распоряжение о подписании соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем, а также уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание этого документа.

Перед этим сообщалось, что Украина и Израиль завершают работу над созданием зоны свободной торговли. Премьер-министр Владимир Гройсман утверждал, что документ может быть подписан в конце ноября.

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