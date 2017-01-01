Украина запретила еще 5 книг с имперскими геополитическими доктринами РФ

В одной из запрещенных книг автор учит наносить смертельные удары ножом "для поражения биологических целей".

В ведомстве утверждают, что даже иллюстрациях книг о путешествиях пропагандируется русский мир eksmo.ru

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину из Российской Федерации пяти книг об оружии.

Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщила пресс-служба Комитета.

“Госкомтелерадио отказал украинским предпринимателям в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора, ее имперских геополитических доктрин“, - говорится в сообщении.

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Так, под запретом оказались две книги российского издательства АСТ - Большая энциклопедия ножей мира Дмитрия Силлова и Оружие. Большой иллюстрированный гид Мерникова. В первом издании под видом энциклопедии воспевается “любовь русского человека к боевому ножу“ и указывается не только характеристика для каждого вида современного холодного оружия, разработанного для военных спецподразделений РФ, но и распространяется подробная инструкция, как действовать ими во время уличных боев, наносить смертельные удары “для поражения биологических целей“. Автор заключает, что это оружие “разработано русским человеком для эксплуатации русскими людьми“.

Другое издание Оружие. Большой иллюстрированный гид пропагандирует войну и оружие, и украшено коммунистической символикой. Распространение такой полиграфической продукции запрещено в Украине.

Особую изобретательность, по словам Госкомтелерадио, проявило московское издательство Эксмо, которое на обложке Книги о вкусной и веганской пище использовало георгиевскую ленту, а в иллюстративных материалах книг о путешествиях Гоа. Путеводитель и Барселона пропагандирует русский мир.

Каждую из вышеперечисленных книг намеревались завезти в Украину в количестве 5 000 экземпляров.

Госкомтелерадио принял решение о несоответствии данных изданий Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины. На основании этого решения ведомство отказало субъектам хозяйствования в выдаче разрешений на их ввоз.

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В России уже прокомментировали запрет. “Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? Азбука в картинках или либретто Лебединого озера?“, - написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в октябре запретили ввоз в Украинуроссийской детской книги “Аэропорт и самолет“.