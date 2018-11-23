Под Черновцами задержали мужчину, насиловавшего свою дочь

Мужчина насиловал девочку и бил ее головой о батарею.

В селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области правоохранители задержали мужчину, который насиловал собственную 13-летнюю дочь.

Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает Нарком.

Отмечается, что с июля безработный мужчина, который злоупотреблял алкоголем, примерно раз в месяц насиловал собственную дочь.

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По словам ребенка, отец впервые напал на нее в конце июля. Вечером он вошел в ванную, где находилась девочка. Насильник угрожал убить дочь и подавил ее сопротивление побоями и изнасиловал.

Девочка решилась рассказать о произошедшем матери лишь через три недели после последнего изнасилования. Тогда отец не только вступил в сексуальную связь с дочерью, но и бил ее головой о батарею.

Медики нашли подтверждения словам ребенка, и насильника задержали. Подозреваемый не стал отрицать, подтвердив, что вступал с дочерью в половую связь против ее воли. За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось 20 ноября, киберполиция задержала мужчину, снимавшего порновидео с дочерьми. Также мужчина продавал своих дочерей 14 и 15 лет в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам.