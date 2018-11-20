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Киберполиция задержала мужчину, снимавшего порновидео с дочерьми

Комментариев: 1
В Киевской области мужчина насиловал двух несовершеннолетних дочерей.
Также в квартире обнаружена граната
Также в квартире обнаружена граната
cyberpolice.gov.ua

Полицией был задержан 45-летний житель Киевской области, который использовал двух своих дочек для съемок порнографии.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Также мужчина продавал своих дочерей 14 и 15 лет в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам.

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Департамент киберполиции отмечает, что информацию об обнаружении в сети порнопродукции с участием детей была получена от австралийских коллег, спецподразделения Argos штата Квинсленд.

20 ноября полицией был проведен обыск в его доме. Следственные действия также проводятся по месту жительства так называемого крестного отца обеих девушек - 46-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

Полицейские обнаружили предметы порнографического характера, фото- и видеопродукцию порнографического содержания с участием несовершеннолетних девушек. Также в квартире жителя Киевщины обнаружена граната РГД-5, на место проведения обыска были направлены взрывотехники.

Решается вопрос о задержанием подозреваемого и его товарища в порядке статьи 208 УПК Украины. Также решается вопрос об изъятии обеих девушек из семьи и их переезд в реабилитационный центр.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Работники Департамента киберполиции, совместно со следователями полиции Киевщины, по процессуального руководства прокуратуры Киевской области, установили причастного - 45-летнего жителя Киевской области. Полученные видеофайлы человек продавал в так называемом сегменте сети Интернет DarkWeb.

Напомним, в Одессе уволили распространявшего детское порно секретаря суда.

Также, жительница Мелитополя обратилась в полицию с заявлением о том, что водитель такси изнасиловал ее в лесопарке.

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Теги: Насилие, дочери, мужчина, порнография, полиция
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Комментариев (1)
alex-zol    20.11.2018, 15:37
Оценка:  +2
alex-zol
только казнь, причем публичная.
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