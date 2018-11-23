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В Каменском суд отпустил двух сепаратистов по "закону Савченко"

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Двое местных коммунистов раздавали газету Новороссия, скрывая ее в информационном бюллетене Днепродзержинского горкома КПУ.
Денис Тимофеев (слева) и Сергей Ткаченко (справа)
Денис Тимофеев (слева) и Сергей Ткаченко (справа)
golos.ua

В Днепропетровской области двое коммунистов были признаны судом виновными в сепаратизме, но освобождены по “закону Савченко“. Соответствующее решение суда содержится в Едином реестре судебных решений.

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Местные СМИ сообщают, что речь идет о бывших депутатах городского и районного советов от Коммунистической партии Сергее Ткаченко и Денисе Тимофееве.

Суд установил, что в 2014 году осужденные распространяли в центре Днепродзержинска (теперь Каменское) газету Новороссия, скрывая ее в другом издании - газете Информационный бюллетень Днепродзержинского горкома КПУ Прометей.

Заводской районный суд Каменского признал мужчин виновными в нарушении ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

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Как известно, так называемый “закон Савченко“, предусматривал зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы. Он был отменен в июне 2017 года президентом Петром Порошенко, однако действовал в момент предварительного заключение сепаратистов из Каменского.

Ранее сообщалось, что вышедшие по “закону Савченко“ убили за год 55 человек. 

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Теги: суд, сепаратизм, Днепропетровская область, сепаратисты, коммунист, закон Савченко
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Комментариев (1)
Мыкола    23.11.2018, 19:12
Оценка:  0
Мыкола
С гражданской войной нужно заканчивать как можно быстрее ! Эти парни делали правое дело!
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