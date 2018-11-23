В Каменском суд отпустил двух сепаратистов по "закону Савченко"

Двое местных коммунистов раздавали газету Новороссия, скрывая ее в информационном бюллетене Днепродзержинского горкома КПУ.

В Днепропетровской области двое коммунистов были признаны судом виновными в сепаратизме, но освобождены по “закону Савченко“. Соответствующее решение суда содержится в Едином реестре судебных решений.

Читай также: Закон Савченко: В Харькове суд выпустили “титушку“ на свободу

Местные СМИ сообщают, что речь идет о бывших депутатах городского и районного советов от Коммунистической партии Сергее Ткаченко и Денисе Тимофееве.

Суд установил, что в 2014 году осужденные распространяли в центре Днепродзержинска (теперь Каменское) газету Новороссия, скрывая ее в другом издании - газете Информационный бюллетень Днепродзержинского горкома КПУ Прометей.

Заводской районный суд Каменского признал мужчин виновными в нарушении ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Читай также: Одному из лидеров харьковского “антимайдана“ дали условный срок

Как известно, так называемый “закон Савченко“, предусматривал зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы. Он был отменен в июне 2017 года президентом Петром Порошенко, однако действовал в момент предварительного заключение сепаратистов из Каменского.

Ранее сообщалось, что вышедшие по “закону Савченко“ убили за год 55 человек.