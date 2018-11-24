УПЦ МП не собирается покидать Почаевскую лавру

Отмена государственной регистрации не лишает мужской монастырь права на пользование сооружениями лавры, заявил юрист УПЦ МП.

Решение комиссии Министерства юстиции отменить регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Об этом заявил руководитель юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов в Facebook.

"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви", - написал он.

По его словам, на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ (МП) является "действующим и не отмененным".

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (исключение из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", - пояснил руководитель юротдела.

Таким образом, отметил он, отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ (МП) права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры.

Протоиерей также подчеркнул, что данное решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Накануне стало известно, что комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры в Тернопольской области.

Напомним, в ноябре на передачу Почаевской лавры УПЦ МП завели дело. Представитель Министерства культуры потребовал отменить решение о регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры.

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