В порту Одесской области легковушка врезалась в грузовой поезд

Тепловоз с 10 вагонами выполнял маневровые работы на технологическом проезде в порту города Черноморск.

В ДТП чудом никто не пострадал Думская

На железнодорожной станции Черноморск-Паромная произошло ДТП с участием грузового поезда. Об этом сообщает Думская в субботу, 24 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. Как рассказал главный ревизор по безопасности движения поездов регионального филиала Одесская железная дорога Рудольф Мелкумян, тепловоз выполнял маневровые работы на технологическом проезде порта – осаживал группу из десяти вагонов на подъездной путь причала №26. В этот момент в шестой вагон врезался легковой автомобиль.

"Чудом никто не пострадал. Как выяснилось, водитель легковушки работает экспедитором, претензий к Одесской железной дороге он не имеет", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в пгт Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области поезд разорвал на части женщину. Ее расчлененное тело некоторое время лежало на Тетеревской железной дороге, и под перроном.

Ранее на столичной Оболони машинист тепловоза переехал собственного сына – работника железной дороги.

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