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Атака на украинский буксир: появились фото

Комментариев: 3
Российские силовики сообщили, что украинские корабли продолжили движение к Керченскому проливу.
Атака на украинский буксир: появились фото
© russian.rt.com
Фото 1/5
  • Российский корабль протаранил украинский буксир
  • Российский корабль протаранил украинский буксир
  • Российский корабль протаранил украинский буксир
  • Российский корабль протаранил украинский буксир
  • Российский корабль протаранил украинский буксир
Атака на украинский буксир: появились фото
Российский корабль протаранил украинский буксир
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В сети появились фотографии с места атаки на украинский рейдовый буксир Яны Капу в Азовском море. Их в воскресенье, 25 ноября, со ссылкой на Пограничную службу ФСБ опубликовало российское издание RT.

В российском ведомстве сообщили, что в данный момент украинские суда продолжают движение к Керченскому проливу.

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Как известно, 25 ноября пограничные корабли РФ в Азовском море, протаранили украинский рейдовый буксир Яны Капу, который в сопровождении двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В ВМС ВС Украины сообщили, что у буксира в результате атаки были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

В свою очередь, в так называемом крымском “погрануправлении ФСБ“ заявили, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.

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Теги: Россия, Украина-Россия, судно, корабль, Азовское море
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    25.11.2018, 12:30
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Нормальная провокация... От слова кац.
Люблю_Украину    25.11.2018, 12:23
Оценка:  +1
Люблю_Украину
если верить фото, то правильной формулировкой будет "опасное сближение судов", или же давайте нормальные фото
bertal    25.11.2018, 12:06
Оценка:  -7
bertal
смотрю на фото и плачу, как он протаранил буксир? ло ша ры ведитесь и дальше
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