Атака на украинский буксир: появились фото

Российские силовики сообщили, что украинские корабли продолжили движение к Керченскому проливу.

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В сети появились фотографии с места атаки на украинский рейдовый буксир Яны Капу в Азовском море. Их в воскресенье, 25 ноября, со ссылкой на Пограничную службу ФСБ опубликовало российское издание RT.

В российском ведомстве сообщили, что в данный момент украинские суда продолжают движение к Керченскому проливу.

Читай также: Пограничники РФ конфисковали катер украинских рыбаков в Азовском море Как известно, 25 ноября пограничные корабли РФ в Азовском море, протаранили украинский рейдовый буксир Яны Капу, который в сопровождении двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров совершал плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В ВМС ВС Украины сообщили, что у буксира в результате атаки были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

В свою очередь, в так называемом крымском “погрануправлении ФСБ“ заявили, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.