Прокурора уволили за поддержку "ДНР"

Квалификационная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности коллегу из Донецкой области, которая в Одноклассниках поддерживала "ДНР" и коммунистов.

Прокурора уволили за любовь к "ДНР" sud.ua

Прокуратура Донецкой области уволила прокурора Наталию Солдатову, которая пропагандировала в соцсети Одноклассники коммунистическую символику и поддерживала боевые действия на Донбассе. Об этом говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Из дисциплинарной жалобы следует, что прокурор Наталья Солдатова нарушая требования Закона Украины О прокуратуре, и присяги, в соцсети Одноклассники выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического тоталитарного режима, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне и открыто поддерживала участников “ДНР“.

Изучив предоставленные материалы, КДКП решила привлечь к дисциплинарной ответственности Наталию Солдатову и уволить с должности прокурора.

Накануне сообщалось, что СБУ задержала “главу сельсовета“ из “ДНР“.

Ранее на Донбассе задержали старшеклассника за помощь сепаратистам. Вооруженный автоматом несовершеннолетний нес службу на блокпосту, и патрулировал улицы города Часов Яр.