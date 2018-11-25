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Прокурора уволили за поддержку "ДНР"

Комментариев: 1
Квалификационная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности коллегу из Донецкой области, которая в Одноклассниках поддерживала "ДНР" и коммунистов.
Прокурора уволили за любовь к "ДНР"
Прокурора уволили за любовь к "ДНР"
sud.ua

Прокуратура Донецкой области уволила прокурора Наталию Солдатову, которая пропагандировала в соцсети Одноклассники коммунистическую символику и поддерживала боевые действия на Донбассе. Об этом говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Из дисциплинарной жалобы следует, что прокурор Наталья Солдатова нарушая требования Закона Украины О прокуратуре, и присяги, в соцсети Одноклассники выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического тоталитарного режима, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне и открыто поддерживала участников “ДНР“.

Изучив предоставленные материалы, КДКП решила привлечь к дисциплинарной ответственности Наталию Солдатову и уволить с должности прокурора.

Накануне сообщалось, что СБУ задержала “главу сельсовета“ из “ДНР“.

Ранее на Донбассе задержали старшеклассника за помощь сепаратистам. Вооруженный автоматом несовершеннолетний нес службу на блокпосту, и патрулировал улицы города Часов Яр.

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Теги: Генпрокуратура, сепаратизм, Донецкая область, прокурор, увольнение, ДНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
addinol2008    25.11.2018, 12:43
Оценка:  0
addinol2008
а как насчет Мураева?
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