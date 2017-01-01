В Житомире коммунальные автобусы не вышли на маршруты

Из-за сильного гололеда городские автобусы не смогли выйти на линии. Движение будет возобновлено когда коммунальщики расчистят дороги.

Коммунальные автобусы в Житомире в воскресенье, 25 ноября, не вышли на маршруты из-за гололедицы. Об этом в Facebook сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия Житомирское трамвайно-троллейбусное управление Роман Мусийчук.

"В связи с гололедицей и обледенением дорог коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированному графику", - написал Мусийчук.

Он отметил, что коммунальные службы работают с четырех часа утра, и как только они справятся с ситуацией, движение транспорта будет возобновлено.

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