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В Житомире коммунальные автобусы не вышли на маршруты

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Из-за сильного гололеда городские автобусы не смогли выйти на линии. Движение будет возобновлено когда коммунальщики расчистят дороги.
В Житомире сильный гололед (иллюстративное фото)
В Житомире сильный гололед (иллюстративное фото)
dumskaya.ne

Коммунальные автобусы в Житомире в воскресенье, 25 ноября, не вышли на маршруты из-за гололедицы. Об этом в Facebook сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия Житомирское трамвайно-троллейбусное управление Роман Мусийчук.

"В связи с гололедицей и обледенением дорог коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированному графику", - написал Мусийчук.

Он отметил, что коммунальные службы работают с четырех часа утра, и как только  они справятся с ситуацией, движение транспорта будет возобновлено.

Напомним, на выходные в Украине прогнозировались морозы и снег с дождем. А в Карпатах сегодня начнутся сильные снегопады.

 

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Теги: транспорт, дороги, Житомир, автобус, гололед
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Источник: korrespondent.net

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