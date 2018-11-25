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По кораблям Украины в Азовском море стреляют - ВМС

Комментариев: 32
В настоящее время вооруженные силы России осуществляют захват катеров вооруженно-морских сил Украины, сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым.
В Азовском море началось прямое боестолкновение России и Украины
В Азовском море началось прямое боестолкновение России и Украины
Иносми.ру

Против корабля ВМС Вооруженных сил Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы России применили оружие, есть раненый, сообщили в пресс-центре командования украинского ВМС.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - сообщили в ВМС.

О применении оружия против украинских ВМС сообщил и постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими ''территориального моря РФ" возле Крыма", - отметил он.

"В настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины", - добавил через несколько минут Бабин.

Пресс-центр командования ВМС Украины ранее сообщал, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Отмечается, что корабли РФ начали преследование после начала движения украинских кораблей на выход из Керченского пролива.

"Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - говорится в сообщении.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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Теги: Украина-Россия, Керченский пролив, корабли, Азовское море, ВМС Украины, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (32)
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drozdikus    25.11.2018, 22:00
Оценка:  +2
drozdikus
виолету и злака пристрелят? куй с ними это шлак... толку от них ноль
Kirsten    25.11.2018, 21:59
Оценка:  -5
Kirsten
Зрадогниди ...не потрібно кричати зриваючи голос, «А де Президент, Міністр оборони, НГШ і так далі ?!» Вже точно не блокують митниці на Західній Україні....
Kirsten    25.11.2018, 21:57
Оценка:  -3
Kirsten
4. Пройшло захоплення двох катерів і одного буксира йдуть під прапором ВМС України (Підтверджено).
Григорич    25.11.2018, 21:55
Оценка:  +1
Григорич
а как же москитный флот ??? все уши прожужжали , и тут на тебе...опять по соплям получили ...
Женек    25.11.2018, 21:55
Оценка:  +2
Женек
провокация удалась , теперь у Пэдро будет повод попросить денег
Kirsten    25.11.2018, 21:54
Оценка:  -5
Kirsten
1. Росія порушила міжнародне морське право, взявши на таран рейдовий буксир під прапором ВМС України. (Підтверджено).2. Росія порушила міжнародне морське право не пропустивши групу українських військових кораблів через Керченську протоку. (Підтверджено).
Kirsten    25.11.2018, 21:55
Оценка:  -4
Kirsten
3. Росія порушила (довгий список) атакував три корабля на виході з Керченської протоки. Двоє людей поранені. Катер «Бердянськ» пошкоджений. (Підтверджено).
Коляка    25.11.2018, 21:52
Оценка:  0
Коляка
Порошенко выборы не нужны, шансов ноль! Вот и провёл спец операцию, теперь объявит черезвыйчайное положение
Люблю_Украину    25.11.2018, 21:52
Оценка:  -1
Люблю_Украину
да все там ок, назад плывут уже, все живы-здоровы. Показали кто хозяин в море рашке и уплыли назад!
Kirsten    25.11.2018, 21:47
Оценка:  -1
Kirsten
"Начнем с мира".
"Нова стратегія миру".
"Партія міра".
"Компроміс це основа".
На армію моліться, придурки.
І це, без паніки, добре?)
Kirsten    25.11.2018, 21:42
Оценка:  -2
Kirsten
Корабельна група ВМС ЗС України застосувала зброю на ураження після того як катери ПС ФСБ РФ відкрили по ним вогонь.....
Гоша_Мин    25.11.2018, 21:47
Оценка:  -1
Гоша_Мин
Корабельная группа УкроВМС, все как один....сходили под себя.)))
Pivkov3    25.11.2018, 21:51
Оценка:  +2
Pivkov3
застрелились что ли?
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