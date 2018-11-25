По кораблям Украины в Азовском море стреляют - ВМС

В настоящее время вооруженные силы России осуществляют захват катеров вооруженно-морских сил Украины, сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

В Азовском море началось прямое боестолкновение России и Украины Иносми.ру

Против корабля ВМС Вооруженных сил Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы России применили оружие, есть раненый, сообщили в пресс-центре командования украинского ВМС.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - сообщили в ВМС.

О применении оружия против украинских ВМС сообщил и постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими ''территориального моря РФ" возле Крыма", - отметил он.

"В настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины", - добавил через несколько минут Бабин.

Пресс-центр командования ВМС Украины ранее сообщал, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Отмечается, что корабли РФ начали преследование после начала движения украинских кораблей на выход из Керченского пролива.

"Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - говорится в сообщении.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet