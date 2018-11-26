Два украинских моряка в тяжелом состоянии – Геращенко
Два украинских моряка, получивших ранения во время конфликта возле Керченского пролива, находятся в тяжелом состояния, заявила вице-спикер Верховной Рады.
Состояние двух из шести украинских моряков, получивших ранения во время столкновения с российскими кораблями возле Керченского пролива, оценивается как тяжелое. Об этом в воскресенье, 25 ноября, на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Шесть военных моряков ранены, два из них в тяжелом состоянии", - написала она.
Ранее в России подтвердили использование оружия во время конфликта с кораблями украинских ВМС и ранение трех украинских моряков, подчеркнув, что угрозы их жизни нет.
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