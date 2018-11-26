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Два украинских моряка в тяжелом состоянии – Геращенко

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Два украинских моряка, получивших ранения во время конфликта возле Керченского пролива, находятся в тяжелом состояния, заявила вице-спикер Верховной Рады.
Ранения, по разным данным, получили от трех до шести украинских моряков
Ранения, по разным данным, получили от трех до шести украинских моряков
russian.rt.com

Состояние двух из шести украинских моряков, получивших ранения во время столкновения с российскими кораблями возле Керченского пролива, оценивается как тяжелое. Об этом в воскресенье, 25 ноября, на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. 

"Шесть военных моряков ранены, два из них в тяжелом состоянии", - написала она.

Ранее в России подтвердили использование оружия во время конфликта с кораблями украинских ВМС и ранение трех украинских моряков, подчеркнув, что угрозы их жизни нет. 

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Теги: конфликт, Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pivkov3    26.11.2018, 01:19
Оценка:  0
Pivkov3
А больше всего Петю злит то, что никто не погиб...
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