Спикер Верховной Рады созвал внеочередное заседание парламентариев. Вопрос введения военного положения будет решаться в закрытом режиме.

Внеочередное заседание ВР по военному положению назначено на 16.00 26 ноября Верховная Рада / Facebook

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента на понедельник, 26 ноября. Заседание должно начаться в понедельник, 26 ноября, в 16.00, сообщает Громадське.

Вопрос о введении военного положения депутаты будут решать в закрытом режиме.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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