Верховная Рада будет решать вопрос военного положения в 16.00
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента на понедельник, 26 ноября. Заседание должно начаться в понедельник, 26 ноября, в 16.00, сообщает Громадське.
Вопрос о введении военного положения депутаты будут решать в закрытом режиме.
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".
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