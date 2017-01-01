МИД выразил протест России из-за ситуации на Азове

Киев призвал союзников оказать военную помощь для защиты Украины и усилить санкции против Москвы.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест РФ из-за нападения и захвата кораблей ВМС Украины в Азовском море. Об этом ночью, 26 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

В заявлении отмечается, что "преступный режим Кремля в очередной раз продемонстрировал то, что он не имеет никаких границ в своей агрессии и готов к любым актам против Украины".

"Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их незамедлительное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки", - подчеркнули в МИД.

Также внешнеполитическое ведомство обратилось к союзникам и партнерам с призывом "принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставления Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ".

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна.

В связи с обостением ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президенту Петру Порошенко было предложено ввести военное положение в Украине.

Глава государства поддержал инициативу и сообщил, что 26 ноября Верховная Рада соберется на внеочередное заседание и депутаты проголосуют за введение военного положения в стране.

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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