Военное положение: ЦИК оценил вероятность выборов

Возможность выборов зависит от указа президента о введении военного положения, который сегодня рассмотри парламент.

Вопрос выборов в условиях военного положения зависит от того, какие варианты для этого определены в указе президента. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя Центризбиркома.

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“Выборы для начала назначаются соответствующим постановлением ВРУ (статья 16 Закона). Мы (ЦИК) включаемся потом. Вопрос к ВРУ... Особенно, с учетом сегодняшнего внеочередного заседания, что на 16:00“, - рассказали в ЦИК.

На вопрос, возможны ли вообще выборы в условиях военного положения, представитель ЦИК ответил, что в соответствии с Законом о военном положении - нет, но все зависит от того, что будет в Указе президента, который сегодня рассмотрит Верховная Рада, поскольку “могут быть варианты“.

Напомним, на заседании СНБО по ситуации в Азовском море президент Петр Порошенко подчеркнул, что введение военного положения никоим образом не будет предусматривать действий за пределами суверенной территории Украины. Оно не означает объявление войны и вводится исключительно для обороны Украины.