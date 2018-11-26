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Военное положение: ЦИК оценил вероятность выборов

Комментариев: 8
Возможность выборов зависит от указа президента о введении военного положения, который сегодня рассмотри парламент.
По законодательству выборы во время военного положения невозможны
По законодательству выборы во время военного положения невозможны
EPA/UPG

Вопрос выборов в условиях военного положения зависит от того, какие варианты для этого определены в указе президента. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Украинская правда со ссылкой на представителя Центризбиркома.

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“Выборы для начала назначаются соответствующим постановлением ВРУ (статья 16 Закона). Мы (ЦИК) включаемся потом. Вопрос к ВРУ... Особенно, с учетом сегодняшнего внеочередного заседания, что на 16:00“, - рассказали в ЦИК.

На вопрос, возможны ли вообще выборы в условиях военного положения, представитель ЦИК ответил, что в соответствии с Законом о военном положении - нет, но все зависит от того, что будет в Указе президента, который сегодня рассмотрит Верховная Рада, поскольку “могут быть варианты“.

Напомним, на заседании СНБО по ситуации в Азовском море президент Петр Порошенко подчеркнул, что введение военного положения никоим образом не будет предусматривать действий за пределами суверенной территории Украины. Оно не означает объявление войны и вводится исключительно для обороны Украины.

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Теги: Украина, Выборы Президента Украины 2019 новости, президент, ЦИК, Азовское море, Рада, военное положение, выборы президента
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Комментариев (8)
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Patriot2017    26.11.2018, 12:26
Оценка:  +3
Patriot2017
При военном положении очередной транш от МВФ накрывается. Что буде с гривной?
satisfied18    26.11.2018, 12:27
Оценка:  +1
satisfied18
она укрепится до восьми за бакс..))
lITO    26.11.2018, 12:52
Оценка:  +3
lITO
Мфв заверил что транш будет,не смотря на воен положение!!
RickiTikiTavi    26.11.2018, 12:06
Оценка:  +5
RickiTikiTavi
В 2016 Иран захватил два военных катера США, и ничего никакого военного положения, и выборы в США не отменяли.
Тетракварк    26.11.2018, 12:22
Оценка:  -6
Тетракварк
Как то пофиг вообще, я и так бы не пошел на эти выборы.
Patriot2017    26.11.2018, 12:24
Оценка:  0
Patriot2017
Скоро тебя загребёт военкомат
nelci    26.11.2018, 12:32
Оценка:  -1
nelci
Не надо ходить на выборы , всех всё и так устраивает, особенно Порошенко
satisfied18    26.11.2018, 12:26
Оценка:  +3
satisfied18
У нас не сша, для того все и затевается...))
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