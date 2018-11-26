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Турчинов рассказал о введении военного положения

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Секретарь СНБО назвал действия России против кораблей украинских ВМС вооруженной агрессией.
Секретарь СНБО Александр Турчинов
Секретарь СНБО Александр Турчинов
rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что в случае нормализации ситуации в стране правовой режим военного положения может быть отменен в любое время. Об этом он заявил журналистам после заседания СНБО ночью 26 ноября, сообщает 112 Украина.

По его словам, действия РФ против кораблей ВМС Украины являются ничем иным, как вооруженной агрессией.

"Исходя из этого, СНБО определил необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий с отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, усиления угроз государственной независимости и территориальной целостности Украины. В связи с этим президенту предложено ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток", - отметил Турчинов.

Отметим, предложение в введении военного положения должна поддержать Верховная Рада, которая соберется на внеочередное заседание в понедельник, 26 ноября, в 16.00.

Напомним, президент Петр Порошенко подчеркнул, что введение военного положения никоим образом не будет предусматривать действий за пределами суверенной территории Украины, Оно не означает объявление войны и вводится исключительно для обороны Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, заседание СНБО стало реакцией на обострение ситуации в Азовском море

Вечером 25 ноября стало известно, что у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины во время которого российская сторона применила оружие. 

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Теги: конфликт, СНБО, Турчинов, корабли, Азовское море, военное положение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Здабyляка    26.11.2018, 03:35
Оценка:  +1
Здабyляка
Лучший способ это нефть по 20....и Пукина слить в унитаз вместе со всей па Рашей)))
DrShook    26.11.2018, 04:18
Оценка:  0
DrShook
Путин лох, его никто всерьез из развитых стран не воспринимает. Он крутой только среди бомжей себеподобных. Как был тупорылой бомжарой колхозной, так ей и останется в любом случае и при любых раскладах.
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