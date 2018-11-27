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Советник из США начал работу в Минобороны и Генштабе ВСУ

Комментариев: 5
Стратегический советник из США Кит Дейтон начал работать в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Советник из США начал работу в Минобороны и Генштабе ВСУ
© mil.gov.ua
Фото 1/5
  • В Министерстве обороны Украины представили стратегического советника от США
  • В Министерстве обороны Украины представили стратегического советника от США
  • В Министерстве обороны Украины представили стратегического советника от США
  • В Министерстве обороны Украины представили стратегического советника от США
  • В Министерстве обороны Украины представили стратегического советника от США
Советник из США начал работу в Минобороны и Генштабе ВСУ
В Министерстве обороны Украины представили стратегического советника от США
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В Киеве во вторник, 27 ноября, министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с послом США в Украине Мари Йованович и новым стратегическим советником от США Китом Дейтоном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Отмечается, что посол США в Украине Мари Йованович представила иностранного советника министру обороны Степану Полтораку.

“Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов Альянса. И буду помогать вам в этом“, - отметил он.

По данным пресс-службы, новый иностранный советник Кит Дейтон имеет огромный опыт работы в регионе. Он также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа С. Маршалла.

Напомним, 22 ноября Украина и Великобритания договорились об увеличении присутствия английских инструкторов в Вооруженных силах нашей страны.

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Теги: США, Минобороны, советник, ВСУ, Генштаб
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Комментариев (6)
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Letohradek    27.11.2018, 18:31
Оценка:  -3
Letohradek
Отлично! Американцы имеют не плохой опыт борьбы с диктаторами и криминальными режимами!
adios    27.11.2018, 18:50
Оценка:  +1
adios
у них так же неплохой опыт в организации "цветных революций " с последующим провалом в долговую яму подопытных
alex-zol    27.11.2018, 17:45
Оценка:  -5
alex-zol
я надеюсь это ОСТАТОЧНЕ ПРОЩАВАЙ РАДЯНСЬКІЙ ІМПЕРІЇ?))))))))))))))))
fkrfyfan    27.11.2018, 17:37
Оценка:  +3
fkrfyfan
Хозяева смотрящего прислали
Негорро    27.11.2018, 17:12
Оценка:  +3
Негорро
Такая вот"независимость".Пере брались из под русского Ивана,скача от радости...И тут же легли под американского Джона...И чем не Пэрэмога!))))))))))
нафнаф    27.11.2018, 17:10
Оценка:  +3
нафнаф
Независимость - 80 level
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