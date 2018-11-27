Советник из США начал работу в Минобороны и Генштабе ВСУ
В Киеве во вторник, 27 ноября, министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с послом США в Украине Мари Йованович и новым стратегическим советником от США Китом Дейтоном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Отмечается, что посол США в Украине Мари Йованович представила иностранного советника министру обороны Степану Полтораку.
“Я знаком с культурой вашей страны и вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов Альянса. И буду помогать вам в этом“, - отметил он.
По данным пресс-службы, новый иностранный советник Кит Дейтон имеет огромный опыт работы в регионе. Он также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа С. Маршалла.
Напомним, 22 ноября Украина и Великобритания договорились об увеличении присутствия английских инструкторов в Вооруженных силах нашей страны.