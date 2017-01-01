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Военное положение: на въездах в Сумы уcтанавливают блокпосты

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Городской председатель Александр Лысенко также отметил, что в Сумах проводятся подготовительные работы по развертыванию отрядов территориальной самообороны.
В Сумах будут установлены блокпосты
В Сумах будут установлены блокпосты
Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

В связи с введением военного положения на въездах в Сумы начали обустраивать блокпосты. Об этом в среду, 28 ноября, во время сессии Сумского горсовета сообщил городской председатель Александр Лысенко, пишет Укринформ.

По его словам, уже получены первые директивы от руководства государства. Связи с ними сейчас устанавливаются шесть блокпостов (четыре из них стационарные и два - передвижные) на въездах в город.

Лысенко также заявил об отсутствии у властей намерений вводить какие-то ограничения, которые бы затрагивали права жителей города.

"Мы не собираемся вводить комендантский час. Что касается проверки документов у людей патрулями в вечернее время - это возможно", - отметил чиновник.

Напомним, закон о военном положении вступил в силу в среду, 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

 

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Теги: мэр, Сумы, Блокпосты, блокпост, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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