В Одессе Гриценко закидали яйцами: 30 людей в масках напали на его соратников

Сообщается, что нападение на сотрудников политика произошло перед офисом SHARK Radio.

В пресс-службе политика подтвердили, что на него напали Odessa.online

В Одессе у входа в офис одной из радиостанций, в эфире которой должен был участвовать кандидат в президенты лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, произошла драка между сопровождавшими политика людьми и несколькими десятками неизвестных в масках.

Об этом сообщает SHARK Radio, в эфире которого должен был выступить политик.

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“Около 30 людей в масках напали на лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко в Одессе. Инцидент произошел перед входом в офисный центр Терминал 42, где находится SHARK Radio. У политика был запланирован прямой эфир“, - говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео инцидента. Однако из записи непонятно, участвовал ли в драке сам Гриценко.

В сообщении радиостанции говорится, что группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а потом напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Уточняется, что нескольких из них избили, в частности, одному мужчине рассекли бровь. Первую помощь пострадавшим оказали медики скорой помощи.

Местное издание Odessa.Online пишет, что у Гриценко возник конфликт с “представителями нескольких одесских общественных организаций“.

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В пресс-службе лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко подтвердили, что на него напали в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря политика Кристину Бондаренко. Она сообщает, что у пострадавшего партийца ушибы и сотрясение мозга. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

24 канал уточнил, что 28 ноября при нападении на Анатолия Гриценко ему вручили тыкву и забросали яйцами, после чего начались столкновения. Нападавшие применили газовые баллончики.

Позже в в Facebook сам политик прокомментировал инцидент и уточнил, что травмированы трое членов его команды.

“Трое наших партийцев пострадали больше всего, сотрясение мозга, рассеченные лица — это Анатолий Завада и отец и сын Поляковы, Тимур Иванович и Тимур Тимурович. Сейчас им помогают врачи. Держитесь, ребята! Мы с Вами и идем на выборы, чтобы снести этот безбашенный криминал и обеспечить людям спокойствие“, — сообщил Гриценко.

Анатолий Гриценко возлагает ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.

Политик подчеркнул, что “организаторы и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро придет время отвечать перед судом не только исполнителям!... Это и есть твоя мобилизация, Петр Алексеевич? Не устал чужой палкой крапиву косить?“.

Как сообщалось в 2017 году в Николаеве Савченко забросали яйцами.