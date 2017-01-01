Секс-скандал в МВД: суд избрал меру пресечения фигурантам

Владимир Петров отделался домашним арестом, а Александр Барабошко отправлен под стражу на два месяца.

Печерский райсуд Киева в пятницу, 30 ноября, отпустил под домашний арест политтехнолога и телеведущего Владимира Петрова, которого задержали по подозрению в организации секс-скандала с участием замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции Александром Варченко. Об этом сообщают Українськi Новини.

Прокуратура просила арестовать подозреваемого с залогом 48 млн гривен.

"В удовлетворении ходатайства прокуратуры - отказать", - огласил вердикт судья Олег Белоцерковец.

Суд избрал подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 января 2019 года.

Ему запрещено покидать свой дом в Киевской области без разрешения следователя или прокурора. Также политтехнологу запрещено общаться с другими фигурантами дела. Кроме того, он должен сдать загранпаспорта.

Ранее Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца другого фигуранта дела Александра Барабошко, подозреваемого в покупке и распространении персональной информации.

Барабошко назначен залог в 3 млн гривен. Прокуратура просила назначить Барабошко залог в 6,5 млн гривен.

Напомним, в начале ноября Александр Варченко попал в скандал, когда его обвинила в угрозах и преследовании 19-летняя студентка Киевского политехничего института Наталья Бурейко.

Позже стало известно, что по данному факту прокуратура открыла уголовное производство по статье об угрозе убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы (ч.1 ст.129 УК Украины).

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