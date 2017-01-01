Пункты пропуска на Донбассе перешли на зимний график

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе сокращают время работы (с 08.00 до 17.00) в связи с зимним графиком.

КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы Госпогранслужба



Контрольные пункты въезда – выезда (КНВВ) на Донбассе с 1 декабря перешли на зимнее время, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



"С 1 декабря 2018 состоится переход на зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в контрольных пунктах въезда – выезда", – говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.







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Переход осуществляется на КПВВ на автомобильных дорогах: дорожный коридор "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск" – КПВВ "Золотой"; дорожный коридор "Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорское"; дорожный коридор "Донецк – Курахово" – КПВВ "Марьинка"; дорожный коридор "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)" – КПВВ "Новотроицкое"; дорожный коридор "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь" – КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик); дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".

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