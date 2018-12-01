В Одессе военный после перепалки устроил стрельбу

Военнослужащий был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые находились неподалеку.

В Одессе ночью военнослужащий после перепалки открыл стрельбу в воздух Reuters (архівне фото)

В Одессе военнослужащий Вооруженных сил Украины после словесной перепалки выстрелил из пистолета в воздух. Как сообщает оперативное командование Юг на своей странице в Facebook, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

"В ночное время 30 ноября… военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", – говорится в сообщении.

Военнослужащий был задержан правоохранительными органами, которые находились неподалеку.

"Личный состав воинской части А2393 осуждает действия военнослужащего. Назначено служебное расследование. За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ согласно указу президента выполняют задачи в условиях военного положения и приведены в полную боевую готовность.

Как сообщалось, в Одесской области усилят меры по обеспечению безопасности.

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