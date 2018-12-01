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В Одессе военный после перепалки устроил стрельбу

Комментариев: 3
Военнослужащий был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые находились неподалеку.
В Одессе ночью военнослужащий после перепалки открыл стрельбу в воздух
В Одессе ночью военнослужащий после перепалки открыл стрельбу в воздух
Reuters (архівне фото)

В Одессе военнослужащий Вооруженных сил Украины после словесной перепалки выстрелил из пистолета в воздух. Как сообщает оперативное командование Юг на своей странице в Facebook, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

"В ночное время 30 ноября… военнослужащий из-за личной недисциплинированности совершил хулиганские действия, а именно после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух", – говорится в сообщении.

Военнослужащий был задержан правоохранительными органами, которые находились неподалеку.

"Личный состав воинской части А2393 осуждает действия военнослужащего. Назначено служебное расследование. За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ согласно указу президента выполняют задачи в условиях военного положения и приведены в полную боевую готовность.

Как сообщалось, в Одесской области усилят меры по обеспечению безопасности.

 

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Теги: Одесса, стрельба, военные, военнослужащие, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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страхшоссе    01.12.2018, 13:03
Оценка:  0
страхшоссе
на поражение огонь открывать нужно было !
RomaCrimea    01.12.2018, 12:09
Оценка:  +2
RomaCrimea
Воины света, воины бобра.
alex-zol    01.12.2018, 12:25
Оценка:  +2
alex-zol
пойдет в активисты теперь.
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