17-летний парень ударил своего соперника ножом в шею, а затем вскрыл себе вены.

Один парень погиб, другой находится в реанимации

Кровавая резня произошла в общежитии одного из колледжей Львова

Кровавая резня произошла в общежитии одного из колледжей Львова

В общежитии Львовского кооперативного колледжа экономики и права, на улице Золотой, 10, в пятницу, 30 ноября, возник конфликт между двумя молодыми людьми, который завершился кровавой резней.

Об этом сообщает Galinfo.

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Около 18:00 в одной из комнат общежития вспыхнул конфликт между 17-летним учеником колледжа и 21-летним студентом Львовской политехники. Конфликт между молодыми людьми перерос в драку, во время которой 17-летний парень ударил своего соперника предметом, похожим на нож в область шеи. Через некоторое время после этого ученик колледжа сам перерезал себе вены.

Известно, что пострадавших госпитализировали в больницу. Один из них сейчас находится в реанимации.

Как сообщалось, в сентябре в Киеве возле общежития НАУ студент устроил резню.