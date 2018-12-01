Кровавая резня произошла в общежитии одного из колледжей Львова
В общежитии Львовского кооперативного колледжа экономики и права, на улице Золотой, 10, в пятницу, 30 ноября, возник конфликт между двумя молодыми людьми, который завершился кровавой резней.
Об этом сообщает Galinfo.
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Около 18:00 в одной из комнат общежития вспыхнул конфликт между 17-летним учеником колледжа и 21-летним студентом Львовской политехники. Конфликт между молодыми людьми перерос в драку, во время которой 17-летний парень ударил своего соперника предметом, похожим на нож в область шеи. Через некоторое время после этого ученик колледжа сам перерезал себе вены.
Известно, что пострадавших госпитализировали в больницу. Один из них сейчас находится в реанимации.
Как сообщалось, в сентябре в Киеве возле общежития НАУ студент устроил резню.