Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кровавая резня произошла в общежитии одного из колледжей Львова

Комментариев: 1
17-летний парень ударил своего соперника ножом в шею, а затем вскрыл себе вены.
Кровавая резня произошла в общежитии одного из колледжей Львова
© galinfo.com.ua
Фото 1/3
  • Один парень погиб, другой находится в реанимации
  • Один парень погиб, другой находится в реанимации
  • Один парень погиб, другой находится в реанимации
Кровавая резня произошла в общежитии одного из колледжей Львова
Один парень погиб, другой находится в реанимации
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В общежитии Львовского кооперативного колледжа экономики и права, на улице Золотой, 10, в пятницу, 30 ноября, возник конфликт между двумя молодыми людьми, который завершился кровавой резней.

Об этом сообщает Galinfo.

Читай также: В Киеве парень во время свидания убил интернет-знакомую

Около 18:00 в одной из комнат общежития вспыхнул конфликт между 17-летним учеником колледжа и 21-летним студентом Львовской политехники. Конфликт между молодыми людьми перерос в драку, во время которой 17-летний парень ударил своего соперника предметом, похожим на нож в область шеи. Через некоторое время после этого ученик колледжа сам перерезал себе вены.

Известно, что пострадавших госпитализировали в больницу. Один из них сейчас находится в реанимации.

Как сообщалось, в сентябре в Киеве возле общежития НАУ студент устроил резню.

Поделись:
Теги: Львов, общежитие, резня, студент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
atos    01.12.2018, 17:09
Оценка:  -2
atos
Так и надо, ещё бы харакири себе сделал
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь