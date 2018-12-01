Обрушение крыши школы в Вишневом: появились подробности

В связи с инцидентом премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленное расследование.

Гройсман дал неделю на расследование обрушения крыши в школе в Вишневом kyivobl.dsns.gov.ua

По факту разрушения спортзала в Киевской области будет проведено немедленное расследование. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.

"Поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы №4 в Вишневом, Киевской обл. На строительство в прошлом году потратили более 17 млн грн бюджетных средств. Срок на расследование - неделя. Всех виновных надо привлечь к ответственности", - заявил премьер-министр.

Как сообщили в ГСЧС, 1 декабря в 11:33 на ПЗЧ 34-ГПСЧ г. Вишневое поступило сообщение о разрушении крыши с последующим обвалом в середину помещения спортивного зала ДЮСШ Фаворит.

Было установлено, что в помещении площадью 600 м2 обвалилась крыша на площади 200 м2.

"В помещении спортивного зала находилось 30 детей и 1 тренер (тренер услышала непонятные звуки и вывела детей, через 1,5 мин. конструкция крыши и кровли упала в помещение)", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

В ГСЧС отметили, что помещения спортивной школы сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Ранее в Харьковской области ветер снес конструкцию недавно отремонтированной крыши с детсада.

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