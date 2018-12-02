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Последствия обвала школы в Вишневом ликвидировали

Комментариев: 1
Для ликвидации обвала были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы спасательной техники ГСЧС.
Спасатели ликвидировали последствия обвала крыши в спортивной школе
Спасатели ликвидировали последствия обвала крыши в спортивной школе
facebook.com/julia.boyko

Спасатели ликвидировали последствия обвала крыши школы в г. Вишневое Киевской области. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Киевской области сообщает в воскресенье, 2 декабря, УНН.

"Для ликвидации обвала были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы спасательной техники ГСЧС. Вопросами по безопасности посещения школы сейчас занимается полиция", - доложили в пресс-службе ведомства.

Известно также, что 3 декабря суд будет избирать меру пресечения трем фигурантам уголовного производства по делу об обвале крыши ДЮСШ Favorite Fit в г. Вишневое.

Напомним, 1 декабря в одной из школ г. Вишневое Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.

Вскоре Национальная полиция задержала троих подозреваемых в ходе расследования обвала потолка в спортивной школе города Вишневое.

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Теги: Происшествия, Киевская область, школа, крыша, школы, обвал, ГСЧС, Вишневое
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
страхшоссе    02.12.2018, 20:03
Оценка:  0
страхшоссе
Там и дома могут завалиться , не только школа
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