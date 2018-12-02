Последствия обвала школы в Вишневом ликвидировали

Для ликвидации обвала были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы спасательной техники ГСЧС.

Спасатели ликвидировали последствия обвала крыши школы в г. Вишневое Киевской области. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Киевской области сообщает в воскресенье, 2 декабря, УНН.

"Для ликвидации обвала были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы спасательной техники ГСЧС. Вопросами по безопасности посещения школы сейчас занимается полиция", - доложили в пресс-службе ведомства.

Известно также, что 3 декабря суд будет избирать меру пресечения трем фигурантам уголовного производства по делу об обвале крыши ДЮСШ Favorite Fit в г. Вишневое.

Напомним, 1 декабря в одной из школ г. Вишневое Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.

Вскоре Национальная полиция задержала троих подозреваемых в ходе расследования обвала потолка в спортивной школе города Вишневое.

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