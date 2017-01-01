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Порошенко гарантировал выборы 31 марта

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Глава государства разъяснил особенности введения военного положения в Украине и пообещал, что президентские выборы состоятся весной 2019 года.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине введено для законодательной защиты действий украинских военных, оно не будет ограничивать конституционных прав и свобод украинских граждан, в том числе на выборы. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала ICTV.

"Для чего в Украине вводится военное положение? Есть две модели. Первая - ограничить конституционные права и свободы. Так делают диктаторы. Есть или нет для этого основания - с этого начинают. Есть вторая модель - защитить украинского воина законодательно, предоставив ему право применять оружие за пределами операции Объединенных сил, где оружие применяется на основании закона о деоккупации Донбасса", - отметил Порошенко.
 
Глава государства подчеркнул, что введение военного положения сократит время на возможную реакцию в случае широкомасштабной наземной российской агрессии.
 
Президент также напомнил, что во время обсуждения введения военного положения в парламенте он обратился к спикеру Андрею Парубию относительно вынесения на голосование вопроса о назначении даты выборов президента Украины.
 
"Я как президент гарантирую - выборы состоятся 31 марта 2019 года. И не будет никаких причин для того, чтобы их переносить", - заявил Порошенко.

Напомним, в связи с инцидентом в Керченском проливе, 26 ноября 2018 года Верховная Рада 276 голосами поддержала указ президента О введении военного положения в Украине.

Согласно решению главы государства, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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Теги: Выборы, Порошенко, Петр Порошенко, военное положение, выборы президента, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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