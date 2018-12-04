Во время поверхностного осмотра у одного из мужчин нашли два стартовых пистолета, переделанных на травматические.

ВАЗ ехал без освещения в темное время суток dp.informator.ua

В Днепре на проезде Александра Гальченко ночью во вторник, 4 декабря, задержали мужчину с двумя пистолетами. Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что около 1:30 во время патрулирования полицейские заметили ВАЗ, который ехал без освещения в темное время суток. Инспекторам пришлось остановить машину. Патрульные подошли к авто и объяснили водителю, что он нарушает ПДД. В машине, кроме водителя, также находился пассажир. Мужчины начали нервничать и вести себя подозрительно.

Во время поверхностного осмотра у одного из мужчин нашли 2 стартовых пистолета, переделанных на травматические.

Владелец объяснил полицейским, что носил их с целью самообороны. Для выяснения обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу. Нарушителю грозит обвинение по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре задержали мужчину с двумя пистолетами

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