В Украине запретили ряд индийских лекарств

Согласно распоряжению, ведомство временно запрещает оборот шести индийских препаратов.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) временно запретила реализацию и применение нескольких лекарственных средств производства компании Дженом Биотек Пвт. Лтд. (Индия).

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте ведомства.

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Согласно распоряжению, ведомство временно запрещает оборот шести индийских препаратов – Ланза, Кофекс™, Сиган, Энзимтал, Колдфлю и Тилда®.

Стоит отметить, что Дженом Биотек Пвт. Лтд. (Genom Biotech Private) была создана как фармацевтическая компания в январе 2000 года. Она начала свою производственную деятельность в рамках Всемирной Организации Здравоохранения. В данный момент компания органично имеит собственный Центр исследования и развития и является одним из ведущих представителей индийских фармацевтических компаний с ежегодным оборотом в $20 млн.

Компания производит широкий спектр продукции, такой как инъекционные препараты, таблетки, мази, предназначенные для лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, неврологии, желудочно-кишечного тракта, применяющиеся во всех сферах медицины.

Как сообщалось 3 декабря, в Украине запретили препарат Эспумизан немецкого производства Берлин Хеми АГ.