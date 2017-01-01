Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине запретили ряд индийских лекарств

Комментариев: 0
Согласно распоряжению, ведомство временно запрещает оборот шести индийских препаратов.
Гослекслужба Украины запретила оборот нескольких препаратов индийского производства
Гослекслужба Украины запретила оборот нескольких препаратов индийского производства
tsn.ua

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) временно запретила реализацию и применение нескольких лекарственных средств производства компании Дженом Биотек Пвт. Лтд. (Индия).

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте ведомства.

Читай также: В Украине запретили лекарство от гриппа

Согласно распоряжению, ведомство временно запрещает оборот шести индийских препаратов – Ланза, Кофекс™, Сиган, Энзимтал, Колдфлю и Тилда®.

Стоит отметить, что Дженом Биотек Пвт. Лтд. (Genom Biotech Private) была создана как фармацевтическая компания в январе 2000 года. Она начала свою производственную деятельность в рамках Всемирной Организации Здравоохранения. В данный момент компания органично имеит собственный Центр исследования и развития и является одним из ведущих представителей индийских фармацевтических компаний с ежегодным оборотом в $20 млн.

Компания производит широкий спектр продукции, такой как инъекционные препараты, таблетки, мази, предназначенные для лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, неврологии, желудочно-кишечного тракта, применяющиеся во всех сферах медицины.

Как сообщалось 3 декабря, в Украине запретили препарат Эспумизан немецкого производства Берлин Хеми АГ.

Поделись:
Теги: Украина, лекарства, препараты, Индия, аптека, запрет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь