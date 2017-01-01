Стало известно, когда установят главную новогоднюю елку страны

Елку оформят экраном, который будет излучать северное сияние 24 часа в сутки.

В Киеве начнут утстанавливать главное новогоднее дерево страны 8-9 декабря.

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Об этом во время пресс-брифинга сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет и основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает 44ua.

“Елка в этом году будет унифицированная. На ней будет много как живых ветвей, так и самой ели. Но окончательный вариант увидите во время установки 8-9 декабря. Что касается ее оформления, то оно будет выполнено в холодных тонах. Высота елки в этот раз будет немного меньше, чем в прошлом году, чтобы не конкурировать с Софией Киевской - 27 м вместе с верхушкой. Также елку украсят игрушками в виде хрусталиков“, - рассказал Добруцкий.

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По его словам, главное новогоднее дерево будет привлекательно и тем, что его оформят экраном - более 50 м по длине, который будет излучать северное сияние 24 часа в сутки. На этом экране можно будет записать приветствие. Торжественное открытие новогодней елки на Софийской площади состоится 19 декабря в 19.00. Однако первой в этом году засияет елка на Контрактовой площади - 15 декабря в 16:00. Ее “включит“ прибывший на праздник Святой Николай.

Напомним, ранее сообщалось какой будет главная елка Украины на Новый год-2019