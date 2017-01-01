В школах Львова вводят обязательных охранников

С 1 января 2019 года охрана в школах во время образовательного процесса будет обеспечиваться за счет городского бюджета.

В каждой школе Львова с начала 2019 года будет охранник - в штатные расписания учреждений общего среднего образования города ввели дополнительно эту должность. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета во вторник, 4 декабря.

"С целью организации безопасного пребывания детей в школах города с 1 января 2019 года в штатные расписания учреждений общего среднего образования города Львова введено дополнительно должность охранника в количестве 1,5 штатной единицы на один пост", – сказано в сообщении.

Для этих целей в городском бюджете Львова предусмотрено 13 млн грн для оплаты труда охранников. Итак, с 1 января 2019 года охрана в школах во время образовательного процесса будет обеспечиваться за счет городского бюджета", – говорится в сообщении.

Как отметила начальник управления образования горсовета Зоряна Довганик, на оплату труда охранников предусмотрено около 13 млн грн из городского бюджета.

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