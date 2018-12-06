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Занятия спортом уменьшают риск заболеть гриппом и простудой - Супрун

Комментариев: 6
Физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%, сообщила и.о. министра здравоохранения.
Физические упражнения уменьшают риск заболеть гриппом
Физические упражнения уменьшают риск заболеть гриппом

Регулярные физические упражнения уменьшают риск заболеть гриппом и простудой. Об этом в среду, 5 декабря, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, упражнения помогают укреплять иммунную систему и в целом улучшают здоровье и самочувствие, если человек не болеет.

"Исследования показывают, что люди, которые регулярно имеют умеренные физические нагрузки, реже болеют простудой, чем те, которые много сидят", - сказала Супрун.

Также и.о. министра здравоохранения пишет, что физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более 20%, а в некоторых небольших исследованиях - на свыше 40% - при условии регулярных занятий и достаточного уровня активности.

Супрун отметила, что при простуде тренировки не повредят здоровью и даже могут улучшить самочувствие.

"Если вы не уверены, стоит ли тренироваться, можете вспомнить так называемое правило "выше шеи" - когда вы не имеете симптомов в теле, а только в верхней части тела - насморк, чихание или небольшой кашель. В таком случае заниматься физической активностью нормально. Насморк, незначительное воспаление горла или кашель - еще не повод полностью отказаться от физической активности. Наиболее вероятно, что в этом случае тренировки не повредят вашему организму. Упражнения не ускорят процесс выздоровления и не могут ухудшить состояние… Впрочем, упражнения помогут оставаться подвижными и улучшить самочувствие", - подчеркнула и.о. министра.

Ранее Супрун рассказала, что делать при первых симптомах гриппа. Также стало известно, что обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем.

 

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Теги: Спорт, здоровье, Минздрав, грипп, ОРВИ, МОЗ, Супрун, простуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Шкиряк_и_Зорян    06.12.2018, 08:55
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Не спортом, а физкультурой. Спорт как раз снижает иммунитет. И вообще: кто бы мог подумать?!
Ганс_мг42    06.12.2018, 08:29
Оценка:  +1
Ганс_мг42
советы для обезьян, она нас считает обезьянами! всю жизнь в ссср делали зарядку с садика!
Люблю_Украину    06.12.2018, 08:42
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Тетку назначили айболитом у туземцев, она пытается понятно, на их уровне выразить мысль)
farfalle    06.12.2018, 09:06
Оценка:  0
farfalle
Айболит, кстати, был ветеринаром))
atos    06.12.2018, 08:04
Оценка:  +2
atos
Когда уже мы попрощаемся с этим чудом?
Шкиряк_и_Зорян    06.12.2018, 08:56
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Да,надо сказать хозяину, что его баба уже достала!
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