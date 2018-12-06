Занятия спортом уменьшают риск заболеть гриппом и простудой - Супрун

Физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%, сообщила и.о. министра здравоохранения.

Регулярные физические упражнения уменьшают риск заболеть гриппом и простудой. Об этом в среду, 5 декабря, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, упражнения помогают укреплять иммунную систему и в целом улучшают здоровье и самочувствие, если человек не болеет.

"Исследования показывают, что люди, которые регулярно имеют умеренные физические нагрузки, реже болеют простудой, чем те, которые много сидят", - сказала Супрун.

Также и.о. министра здравоохранения пишет, что физическая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более 20%, а в некоторых небольших исследованиях - на свыше 40% - при условии регулярных занятий и достаточного уровня активности.

Супрун отметила, что при простуде тренировки не повредят здоровью и даже могут улучшить самочувствие.

"Если вы не уверены, стоит ли тренироваться, можете вспомнить так называемое правило "выше шеи" - когда вы не имеете симптомов в теле, а только в верхней части тела - насморк, чихание или небольшой кашель. В таком случае заниматься физической активностью нормально. Насморк, незначительное воспаление горла или кашель - еще не повод полностью отказаться от физической активности. Наиболее вероятно, что в этом случае тренировки не повредят вашему организму. Упражнения не ускорят процесс выздоровления и не могут ухудшить состояние… Впрочем, упражнения помогут оставаться подвижными и улучшить самочувствие", - подчеркнула и.о. министра.

Ранее Супрун рассказала, что делать при первых симптомах гриппа. Также стало известно, что обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем.

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