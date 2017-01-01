В Украину не впустили еще 4 журналистки из РФ

Украинские пограничники не пустили в страну четырех российских журналисток. Среди них - Анастасия Дроздова.

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В Украину не пустили российскую журналистку сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасию Дроздову. Также пограничники отказали во въезде на территорию страны еще трем журналисткам из РФ.

Об этом сообщило Громадське.

“Мы бились сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме Терминал. Но во въезде в Украину мне все-таки отказали“, - написала Дроздова в Facebook.

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По данным источников издания, в Украину также не пустили журналистку издания Старая Русь Елену Николаеву, Юлию Никитину с сайта Фонтанка, а также Елену Владыкину - журналистку российской газеты Мой район.

Известно также, что 4 декабря в Украину не пустили журналистку российского телеканала Дождь Евгению Зобнину.

Как сообщалось 5 декабря, украинские пограничники не пропустили в страну двух российских журналисток. Обратно в Россию отправили главного редактора интернет-издания Такие дела Анастасию Лотареву и корреспондента Дождя Евгению Зобнину.