На Закарпатье "поймали" квадрокоптер контрабандистов

Во время проверки местности пограничники быстро нашли аппарат и мужчину, который им управлял.

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Пограничники Мукачевского отряда совместно с оперативными сотрудниками и офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задержали вечером 6 декабря гражданина Украины, который, вероятно, с помощью техники совершил незаконные перемещения табачных изделий в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Так, во время патрулирования границы пограничный наряд отделения Солотвино услышал шум двигателя малого летательного аппарата. С целью поиска возможных мест взлета и посадки было немедленно задействовано группу реагирования, которая обнаружила на окраине населенного пункта Солотвино автомобиль Ford чешской регистрации.

В багажном отделении автомобиля правоохранители обнаружили ноутбук, с помощью которого осуществлялось дистанционное управление квадрокоптером. Во время проверки местности пограничники быстро нашли и аппарат. Задержали также и водителя транспортного средства - 27-летнего гражданина Украины.

Во время взаимообмена информацией с румынскими коллегами стало известно, что ими в указанном направлении обнаружено пакет с табачными изделиями, который, вероятно, с помощью квадрокоптера переправил на смежный сторону задержан украинскими пограничниками гражданин.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также составление админпротоколов задержанного украинца доставили в пограничное подразделение.

Как сообщалось 16 ноября, на Закарпатье задержали 4 местных жителей, которые занимались незаконной переправой украинских сигарет через границу с помощью летающих дронов.