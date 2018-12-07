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На Закарпатье "поймали" квадрокоптер контрабандистов

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Во время проверки местности пограничники быстро нашли аппарат и мужчину, который им управлял.
На Закарпатье "поймали" квадрокоптер контрабандистов
© zik.ua
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  • На Закарпатье пограничники задержали квадрокоптер контрабандистов
  • На Закарпатье пограничники задержали квадрокоптер контрабандистов
  • На Закарпатье пограничники задержали квадрокоптер контрабандистов
На Закарпатье "поймали" квадрокоптер контрабандистов
На Закарпатье пограничники задержали квадрокоптер контрабандистов
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Пограничники Мукачевского отряда совместно с оперативными сотрудниками и офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задержали вечером 6 декабря гражданина Украины, который, вероятно, с помощью техники совершил незаконные перемещения табачных изделий в Румынию. 

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Так, во время патрулирования границы пограничный наряд отделения Солотвино услышал шум двигателя малого летательного аппарата. С целью поиска возможных мест взлета и посадки было немедленно задействовано группу реагирования, которая обнаружила на окраине населенного пункта Солотвино автомобиль Ford чешской регистрации.

В багажном отделении автомобиля правоохранители обнаружили ноутбук, с помощью которого осуществлялось дистанционное управление квадрокоптером. Во время проверки местности пограничники быстро нашли и аппарат. Задержали также и водителя транспортного средства - 27-летнего гражданина Украины. 

Во время взаимообмена информацией с румынскими коллегами стало известно, что ими в указанном направлении обнаружено пакет с табачными изделиями, который, вероятно, с помощью квадрокоптера переправил на смежный сторону задержан украинскими пограничниками гражданин.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также составление админпротоколов задержанного украинца доставили в пограничное подразделение.

Как сообщалось 16 ноября, на Закарпатье задержали 4 местных жителей, которые занимались незаконной переправой украинских сигарет через границу с помощью летающих дронов. 

 

 

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Теги: беспилотник, квардрокоптер, Закарпатье, контрабанда
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Комментариев (1)
igl-1970    07.12.2018, 11:03
Оценка:  0
igl-1970
чувака в район ато надо привлекать на ту сторону подарки отправлять . а не задерживать.
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