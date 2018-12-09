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Украинец ехал в РФ с миллионом рублей в ботинках

Комментариев: 1
Валюту у 46-летнего гражданина изъяли, а его самого задержали и передали компетентным органам.
 
Пограничники обнаружили гражданина Украины, который пытался пересечь государственную границу и выехать в Россию с миллионом рублей, которые перевозил в ботинках, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
 
46-летний украинец, который пытался скрыто переместить через границу незадекларированную иностранную валюту, ехал в РФ через пункт пропуска "Журавлевка" на Харьковщине.
 
"Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. При осуществлении углубленного досмотра личных вещей под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 миллион российских рублей", - сообщили в погранслужбе.
 
 
По информации пограничников, валюта была изъята, а задержанного передали компетентным органам.
 
Напомним, что в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей в субботу, 8 декабря, во время осмотра легкового Volkswagen пограничники обнаружили товары двойного назначения, которые используются как комплектующие для самолетов.
 
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Теги: Украина-Россия, граница, рубль, пограничная служба, пограничный контроль, Российско-украинская граница, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Rangol    09.12.2018, 19:19
Оценка:  -4
Rangol
Зачем рубли на Украине, пустые бумажкиПускай везёт, важно, что гривны не везде. Каждый украинец должен быть этим озабояен.
Sinobi-life    09.12.2018, 19:41
Оценка:  0
Sinobi-life
Федераст озабочен украинцами,а не пошёл бы ты на мокшанские болота!!!!
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