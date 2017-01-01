Поездом Мукачево-Будапешт воспользовались десять пассажиров

По маршруту пока будет курсировать только один вагон в тестовом режиме. Со временем количество вагонов планируют увеличить до трех.

Скоростным поездом из Мукачево в Будапешт, который впервые отправился в воскресенье, 9 декабря, поехали десять пассажиров, сообщает Укринформ.

Как отметил председатель профсоюзной организации Львовской железной дороги Ярослав Афтанас, пока по данному маршруту будет курсировать только один вагон.

"Поезд сообщением Мукачево-Будапешт впервые стартовал сегодня из Мукачево, в 12.30 по киевскому времени. Курсировать будет один вагон - это работа в тестовом режиме, пока стороны смогут отследить спрос. Сегодня первым рейсом поезда из Мукачево отправились десять пассажиров", - уточнил Афтанас.

В случае, если на поезд будет стабильный спрос, железнодорожники добавят еще один, или два вагона через несколько недель.

"Венгерские коллеги-железнодорожники также склоняются к тому, что со временем будет три вагона, а это около 200 пассажиров ежедневно", - добавил Афтанас.

Поезд в 12.30 будет отправляться из Мукачево и в 19.37 по киевскому времени прибывать в Будапешт.

Отправление из Будапешта запланировано на 8.23 (в 7.23 по европейскому времени), а возвращение в Мукачево - в 15.25 по киевскому времени.

Стоимость билетов составит 680 гривен и 20,9 евро. Их можно приобрести в кассах вокзалов в Мукачево и Чопе.

Напомним, 9 декабря начали курсировать поезда между Мукачево и Будапештом.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре Укрзализныця запустила поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

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