Хотели применить паяльник: Полиция предотвратила убийство фермера

Организатором преступления оказался знакомый потерпевшего.

В Харьковской области правоохранители предотвратили заказное убийство 51-летнего змиевского предпринимателя.

Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

По данным следствия, организатором преступления оказался знакомый потерпевшего. Фермеры долгое время имели дружеские и бизнес-отношения, но часто ссорились из-за денег.

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“После очередной ссоры на почве долгов и финансовых обязательств бизнес-партнер решил похитить друга, а после того, как жертва перепишет на него свои активы - убить. Для этого злоумышленник через знакомых подыскал “киллера“, которому предложил похитить фермера. В переговорах с исполнителем он обсуждал методы запугивания и пытки жертвы. Предлагалось применить паяльник, а если пытки не повлияют, то убить семью пострадавшего. Также заказчик настаивал на том, что похищенный “не должен был остаться живым“, - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый обещал хорошо заплатить исполнителю, как только активы предпринимателя перейдут к нему. Только на решение так называемых “организационных“ вопросов он передал ему около 30 тыс. грн. Деньги тратились на транспортные затраты и мобильную связь. Также “киллер“ арендовал дом в Харькове, где должна была состояться расправа.

Как сообщалось в июне, в Одессе суд отпустил из СИЗО покушавшихся на фермера киллеров из Приднестровья.