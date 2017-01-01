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На свалке под Львовом сгорел 15-летний мальчик

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Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Ребенок жил на свалке в хибаре построенной из мусора
Ребенок жил на свалке в хибаре построенной из мусора
lv.npu.gov.ua

На территории свалки во Львовской области 10 декабря нашли тело 15-летнего подростка.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 15-летний житель Закарпатья внутри временного сооружения развел огонь в самодельной конструкции для обогрева, в результате чего произошло возгорание“, – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Конструкция для обогрева была самодельная
Конструкция для обогрева была самодельная
lv.npu.gov.ua

Как сообщалось, 15-летняя российская спортсменка погибла от удара током в ванной.

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Теги: ребенок, свалка, пожар, Львовская область
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